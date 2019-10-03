Лучшими танцорами в областном конкурсе стали пенсионеры из Химок

Пенсионеры из Химок изменили свою жизнь. Один из них, Николай Хлюстов, прошлой осенью не умел танцевать и, вообще, стеснялся сцены. А сейчас, год спустя, вместе с партнершей стал лучшим в областном конкурсе «Битва парков Подмосковья». Теперь артисты каждый день репетируют и готовятся к новым выступлениям.

Источник фото: телеканал «360»

Лучшей областной танцевальной парой в категории «бальные танцы» в конкурсе «Битва парков Подмосковья» стали Ольга Майба и Николай Хлюстов. Они обошли даже молодежь. Секрет прост — год занятий в доме культуры, а за месяц до соревнований еще и дополнительные мастер-классы.

«Честно не ожидала, что они победят, потому что Коля с Ольгой занимаются всего год. На самом деле, год — это мало, чтобы достичь каких-то высот. Но самое главное желание, если оно у человека есть, то он может в любом возрасте что угодно освоить», — отметила Ева Полякова, преподаватель танцев.

Ольга и Николай мечтали танцевать с детства. Но скромность и неуверенность не пускала их на сцену. В свои силы они поверили только на пенсии, записавшись на танцы в местный ДК. Здесь их и свела судьба.

Источник фото: телеканал «360»

«У каждой девочки есть мечта быть красивой уметь танцевать, и эта мечта только сейчас смогла исполниться», — рассказала Ольга Майба, победительница конкурса «Битва парков Подмосковья».

Если у Ольги за плечами было три года исторических танцев, то Николаю было непросто начинать с нуля. Но отступить не мог — слишком много людей верило в него. Теперь артист не представляет жизни без сцены.

«Наше первое выступление и первый большой успех вдохновляет, окрыляет и хочется еще продолжать танцевать и танцевать», — поделился Николай Хлюстов, победитель конкурса «Битва парков Подмосковья».

Успех не вскружил им голову. Они продолжают репетиции. В зале чувствуют себя уверенно и теперь могут даже давать мастер-классы. Научиться вальсировать можно и за пять минут, уверен Николай.

Вальс в исполнении победителей можно увидеть 10 октября на концерте в рамках фестиваля «Активность — путь к долголетию». Пригласили их и на международные соревнования по танцевальному спорту в Лужники. Пока как зрителей, но, кто знает, как все сложится на самом деле.