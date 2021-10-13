Лучшим педагогам искусств в ЯНАО вручат гранты

Лучшие педагоги детских школ искусств в ЯНАО получат гранты в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на окружной департамент культуры.

Уточняется, что губернатор региона Дмитрий Артюхов уже подписал распоряжение об этом. Среди лауреатов в этом году Екатерина Забигулина и Алла Косачева из Ноябрьска, Галина Иваненко из Муравленко, Ильяна Ильюшина из поселка Тазовский и другие. Уточняется, что педагоги, которые номинированы премию, показали высокий профессионализм.