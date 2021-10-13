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    13 октября 2021, 17:43

    Лучшим педагогам искусств в ЯНАО вручат гранты

    Губернатор ЯНАО Артюхов наградит лучших педагогов детских школ искусств

    Дарья Морозова

    Лучшие педагоги детских школ искусств в ЯНАО получат гранты в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на окружной департамент культуры.

    Уточняется, что губернатор региона Дмитрий Артюхов уже подписал распоряжение об этом. Среди лауреатов в этом году Екатерина Забигулина и Алла Косачева из Ноябрьска, Галина Иваненко из Муравленко, Ильяна Ильюшина из поселка Тазовский и другие.

    Уточняется, что педагоги, которые номинированы премию, показали высокий профессионализм.