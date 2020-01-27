Лучший рэпер по версии «Грэмми» обвинил организаторов в расизме

Певец и хип-хоп-исполнитель из США Tyler, The Creator получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом». Артисту дали награду за пластинку IGOR. В первом же интервью после награждения рэпер обвинил организаторов в расизме. Впрочем, в США вообще сложно сделать что-то и не задеть чьих-либо чувств.

Исполнитель из Лос-Анджелеса заявил, что творчество темнокожих артистов организаторы «Грэмми» по умолчанию включают в категорию «рэп». Это происходит вне зависимости от того, в каком жанре на самом деле работает исполнитель.

«С одной стороны, я очень благодарен, что мое творчество признали. Отстой в том, что когда мы — я имею в виду парней, которые выглядят как я, — делаем что-то за пределами привычных жанров, это обязательно включают в категории „рэп“ или „урбан“», — пожаловался артист.

По его мнению, творчество некоторых артистов, которых упорно называют «рэперами», достойно других номинаций. Например, «поп-музыка».

Тайлер Грегори Оконма родился 6 марта 1991 года в Ладера-Хайтс неподалеку от Лос-Анджелеса, США. Сейчас ему 28 лет. Альбом IGOR, за который исполнитель получил престижную награду, вышел в мае 2019 года. Как и положено рэперу, Tyler, The Creator неоднократно попадал в различные скандалы. Так, например, его обвиняли в гомосексуализме и одновременно гомофобии из-за его высказываний.