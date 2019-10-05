  • Maruv стала номинанткой премии «Лучший артист MTV Россия»

    05 октября 2019, 05:46

    Валерия Шафирко

    Украинская певица Maruv (Анна Попелюх) стала номинантом на премию «Лучший артист MTV Россия». Информация об этом была опубликована на сайте MTV EMA 2019.

    Помимо Maruv, на премию также номинировали российских реперов Noize MC и Face, певицу Zivert, и группу Little Big.

    Maruv запела на русском

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    Прямая трансляция премии MTV EMA будет показана по всему миру 3 ноября из FIBES Conference and Exhibition Center в Севилье.

    В августе Maruv представила новый трек «Между нами» и клип на него. Композиция стала первой русскоязычной песней артистки за последнее время.

    Певица получила всемирную известность после выхода ее англоязычных треков Focus On Me, Drunk Groove и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water с одноименным хитом трижды получил статус платинового в России.

    В 2019 году Maruv стала победительницей национального украинского отбора на Евровидение. Однако после того, как ей стали навязывать контракт, по условиям которого ей запрещалось проводить выступления в России, Maruv отказалась от участия в международном песенном конкурсе.

    Тогда артистка заявила, что видит в происходящем попытки надавить на нее, чтобы заставить отказаться представлять свою страну на Евровидении — 2019.