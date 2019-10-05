Maruv стала номинанткой премии «Лучший артист MTV Россия»

Помимо Maruv, на премию также номинировали российских реперов Noize MC и Face, певицу Zivert, и группу Little Big.

Maruv запела на русском Подробнее

Прямая трансляция премии MTV EMA будет показана по всему миру 3 ноября из FIBES Conference and Exhibition Center в Севилье.

В августе Maruv представила новый трек «Между нами» и клип на него. Композиция стала первой русскоязычной песней артистки за последнее время.

Певица получила всемирную известность после выхода ее англоязычных треков Focus On Me, Drunk Groove и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water с одноименным хитом трижды получил статус платинового в России.

В 2019 году Maruv стала победительницей национального украинского отбора на Евровидение. Однако после того, как ей стали навязывать контракт, по условиям которого ей запрещалось проводить выступления в России, Maruv отказалась от участия в международном песенном конкурсе.

Тогда артистка заявила, что видит в происходящем попытки надавить на нее, чтобы заставить отказаться представлять свою страну на Евровидении — 2019.