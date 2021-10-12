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    12 октября 2021, 16:37

    Лучших мастеров народных промыслов выберут в Салехарде

    Конкурс профмастерства пройдет в ЯНАО с 23 по 24 октября

    Оксана Лавнюженко

    В Салехарде выберут лучшего мастера декоративно-прикладного и художественного промыслов. Конкурс под названием «Славим человека труда!» пройдет с 23 по 24 октября, сообщило ИА «Север-Пресс».

    На Ямале таким образом хотят возродить и всячески развивать народные художественные промыслы и ремесла. Принять участие смогут местные мастера, художники, дизайнеры и все те, кто трудится в сфере декоративно-прикладного творчества. Среди финалистов окажутся 15 участников, которым предстоит защитить свои работы перед профессиональным жюри.

    Заявки на участие принимаются до 15 октября на сайте окружного Дома ремесел.