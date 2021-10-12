Лучших мастеров народных промыслов выберут в Салехарде

В Салехарде выберут лучшего мастера декоративно-прикладного и художественного промыслов. Конкурс под названием «Славим человека труда!» пройдет с 23 по 24 октября, сообщило ИА «Север-Пресс».

На Ямале таким образом хотят возродить и всячески развивать народные художественные промыслы и ремесла. Принять участие смогут местные мастера, художники, дизайнеры и все те, кто трудится в сфере декоративно-прикладного творчества. Среди финалистов окажутся 15 участников, которым предстоит защитить свои работы перед профессиональным жюри.

Заявки на участие принимаются до 15 октября на сайте окружного Дома ремесел.