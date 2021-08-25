Лоза высказался о ситуации с обложкой альбома Nirvana

Композитор и певец Юрий Лоза обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что младенец, появившийся на обложке альбома Nirvana Nevermind, вырос и начал судиться с группой.

Выросшего мальчика зовут Спенсер Элден. Сейчас ему 30 лет и он утверждает, что не давал согласие на публикацию снимка. Он назвал это изображение детской порнографией и потребовал компенсации через суд.

«То, что это детская порнография — это смешно. Думаю, что в данном случае нужно полюбовно решить этот вопрос — дать ему немножко денег, чтобы он успокоился, и на этом все закончить», — цитируют Лозу «Известия».