    18 декабря 2019, 17:01

    LostFilm.TV заблокировали из-за пиратских копий «Супергерл»

    Нина Петлинова

    Роскомнадзор заблокировал торрент-треккер LostFilm.TV после решения Мосгорсуда. Причиной послужил иск компании Warner Bros. из-за пиратских копий сериала «Супергерл».

    Компания заявила, что обладает исключительными правами на сериал «Супергерл». В материалах дела уточняется, что правообладатель не давал согласия на размещение копий серий на сайте.

    На момент написания новости скачивание сериала с сервиса уже недоступно для России. При попытке загрузить серию на компьютер на экране появляется уведомление с описанием запрета и извинениями за неудобства.

    LostFilm.TV заблокировали из-за пиратских копий «Супергерл» | Изображение 1

    У компании также были претензии и к другим сайтам — их тоже уже заблокировали в соответствии с требованием истца запретить «создание технических условий» для размещения пиратских копий сериала.

    LostFilm.TV не первый раз попадает в поле зрения Роскомнадзора. Ранее ведомство уже блокировало некоторые его страницы, однако позже доступ к ним вновь становился открытым. В этот раз в реестр попадет сразу весь сайт.