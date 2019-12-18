LostFilm.TV заблокировали из-за пиратских копий «Супергерл»

Компания заявила, что обладает исключительными правами на сериал «Супергерл». В материалах дела уточняется, что правообладатель не давал согласия на размещение копий серий на сайте.

На момент написания новости скачивание сериала с сервиса уже недоступно для России. При попытке загрузить серию на компьютер на экране появляется уведомление с описанием запрета и извинениями за неудобства.

У компании также были претензии и к другим сайтам — их тоже уже заблокировали в соответствии с требованием истца запретить «создание технических условий» для размещения пиратских копий сериала.

LostFilm.TV не первый раз попадает в поле зрения Роскомнадзора. Ранее ведомство уже блокировало некоторые его страницы, однако позже доступ к ним вновь становился открытым. В этот раз в реестр попадет сразу весь сайт.