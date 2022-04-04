Лондонская галерея переименовала картину Дега «Русские танцовщицы» в украинских

Картину кисти французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на сайте лондонской The National Gallery переименовали в «Украинских танцовщиц».

Изменение произошло по просьбе ряда украинских пользователей Instagram*, которые проживают в Великобритании, сообщила газета The Guardian.

Из описания картины на сайте галереи следует, что на полотне изображены танцовщицы из Восточной Европы, которые посетили Францию в 90-х годах XIX века.

«Почти наверняка мы можем утверждать, что на картине изображены украинские танцовщицы, а не русские», — сказано в описании.

Представитель галереи рассказали изданию, что уже давно идут споры о точном названии этого полотна, и этой теме даже посвящены несколько научных работ.

«Картина вызвала более глубокий интерес в связи с событиями на Украине в последние месяцы, и по этой причине мы решили, что сейчас подходящий момент, чтобы пересмотреть название полотна и лучше понять контекст изображения», — пояснил представитель галереи.

На картине изображены танцующие женщины, на головах которых надеты цветочные венки. Цветы на этих венках нарисованы в желтом и синем цвете. Эти цвета являются национальными цветами Украины, они присутствуют на государственном флаге.