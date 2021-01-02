Лолита призналась, что втайне вышла замуж в шестой раз

В эфире шоу «Новогодняя маска» на канале НТВ певица Лолита Милявская заявила, что вышла замуж. Она отказалась сообщать подробности и развивать эту тему. Ведущий Вячеслав Макаров также не стал задавать ей наводящие вопросы, заявив, что это «другая история».

Лолита вышла перед жюри в костюме подарка и исполнила песню «Журчат ручьи». Ее не смогли узнать в основном из-за того, что ее фигура заметно изменилась. Певица сильно похудела, и вышла на сцены в синем облегающем платье и ботфортах.

Филипп Киркоров предположил, что причиной преображения стала новая влюбленность.

«Я вообще-то уже замужем», — неожиданно ответила Лолита.

Если она не пошутила, то это будет уже шестой брак. С предыдущим супругом Дмитрием Ивановым она развелась весной 2020 года.

Шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской заняло первое место в рейтинге самых популярных роликов видеохостинга YouTube.