Лолита призналась, что втайне вышла замуж в шестой раз
В эфире шоу «Новогодняя маска» на канале НТВ певица Лолита Милявская заявила, что вышла замуж. Она отказалась сообщать подробности и развивать эту тему. Ведущий Вячеслав Макаров также не стал задавать ей наводящие вопросы, заявив, что это «другая история».
Лолита вышла перед жюри в костюме подарка и исполнила песню «Журчат ручьи». Ее не смогли узнать в основном из-за того, что ее фигура заметно изменилась. Певица сильно похудела, и вышла на сцены в синем облегающем платье и ботфортах.
Филипп Киркоров предположил, что причиной преображения стала новая влюбленность.
«Я вообще-то уже замужем», — неожиданно ответила Лолита.
Если она не пошутила, то это будет уже шестой брак. С предыдущим супругом Дмитрием Ивановым она развелась весной 2020 года.
Шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской заняло первое место в рейтинге самых популярных роликов видеохостинга YouTube.