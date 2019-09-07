Лолита назвала причину разрыва с мужем

Лолита поняла, почему в отношениях с мужем произошел разрыв. По мнению певицы, им нужно было работать над отношениями и вовремя обратиться к специалисту.

«В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит», — поделилась Милявская.

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Как отметила певица, только так они бы сохранили отношения.

Лолита обратила внимание на то, что в 2019 году многие пары в ее окружении решили расстаться. Поэтому она, умудренная опытом, посоветовала им записаться на сеанс психологической консультации вместо того, чтобы подавать на развод.

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. Однако в начале июля они объявили о расставании. Пока что супруги официально не разведены.

До этого Лолита была замужем четыре раза. В ближайшее время певица не собирается искать свою новую любовь.