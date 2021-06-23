Локи подтвердил слухи о своей ориентации в сольном сериале

Главный антигерой сериала «Локи» в вышедшем в онлайн-сервисе Disney+ третьем эпизоде рассказал о своей сексуальной ориентации.

Персонаж Тома Хиддлстона, во время общения со своей женской версией из другого измерения, заявил, что у него были интимные контакты и с мужчинами, и с женщинами. Поклонники персонажа и раньше подозревали об этом.

Режиссер «Локи» Кейт Херрон в своем Twitter-аккаунте подтвердила, что персонаж Тома Хиддлстона теперь по канону бисексуален, как и она сама, уточнила «Газета.ru».

Премьера сериала «Локи» изначально была намечена на 11 июня этого года. Однако дату премьеры решили сдвинуть на два дня раньше. Также изменились и дни выхода новых эпизодов. Они будут появляться каждую среду.

По сюжету бог плутовства и хитрости Локи оказывается в плену у организации, которая отвечает за целостность времени. Он должен исправить временную аномалию, созданную им же самим, чтобы искупить свои ошибки.