Лобода ударила лидера группы Rammstein в новом клипе

Украинская певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau&Mann. В нем она ударила музыканта. Видео опубликовано YouTube-канале немецкого певца.

В клипе Лобода сыграла работницу фабрики по производству посуды, а Линдеманн — ее начальника. По сюжету главная героиня случайно разбила стеклянный товар. За это руководитель предприятия отчитывает девушку. После этого мужчина попытался изнасиловать подчиненную, но та защитилась от нападок и ударила героя Линдеманна по голове.

Позже зрители узнают, что сотрудница фабрики — жена брата своего начальника. Тот возвращается из космоса на Землю и тоже бьет брата.

До выхода клипа Лобода опубликовала постер к нему на своей странице в Instagram.

Тайный роман Линдеманна и Лободы поклонники обсуждают давно. В 2018 году певица якобы родила от него дочь. Фанаты замечали и их тайные свидания, в том числе в Берлине. В конце сентября в интервью с Ксенией Собчак Лобода случайно проговорилась, когда телеведущая задала ей вопрос о лидере Rammstein.