По мнению продюсера, фильм получился хорошим за счет актерской игры и атмосферы, которая подняла зрителям праздничное настроение в Новый год.

«Людям хочется настроения! <…> Вот тот же „Союз Аполлон“. Он бы собрал намного больше, если бы его в прокат выпустили сейчас. Это хороший, нужный и важный фильм. Но его ошибка — то, что он вышел не вовремя», — напомнил Пригожин.

Единственное, что не понравилось продюсеру в комедии, так это «телевизионная интеграция, где девушка ведет программу». Он признался, что очень любит ведущего Андрея Малахова, но упомянутый эпизод показался ему «неким аппендицитом внутри фильма». Из-за этого у Пригожина сложилось ощущение, будто он смотрит телевизор.

«Может быть, они (создатели фильма — прим. ред.) этого и добивались», — предположил он.