Культура 08 февраля 2023, 17:54 Любовь Успенская выпустила вместе с дочерью песню на стихи Марии Захаровой Певица Успенская выпустила песню на стихи представителя МИД Захаровой РИА «Новости»

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Певица Любовь Успенская выпустила песню «Мольба», текст которой сочинила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Успенская исполнила композицию вместе с дочерью Татьяной Плаксиной (Pacha Tati) и поделилась новостью о премьере в соцсетях.

«Хочется выразить благодарность за песню всем ее авторам: Марии Захаровой, Брендону Стоуну и Марал Якишевой», — написала она.

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Подписчикам дуэт показался гармоничным, а исполнение — «шикарным». Некоторые признались, что песня понравилась им до «мурашек по телу».

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Несколько лет назад Мария Захарова написала стих «До предела», который положил на музыку композитор Макс Фадеев. Он исполнил песню вместе с певицей Валерией. Клип собрал более 15 миллионов просмотров на YouTube. Захарова утверждала, что этот трек никто специально не продвигал. Летом 2022 года представитель МИД объявила, что выступила автором текста к песне Люси Чеботиной на английском языке.