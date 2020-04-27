Любовь Успенская разочаровалась в людях после критики ее ролика в честь врачей

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская «в очередной раз разочаровываюсь в людях» из-за критики песни с ее участием. В Instagram артистка призвала не обвинять тех, кто выезжал за рубеж, в распространении коронавируса.

Ранее Успенская вместе с другими музыкантами записала песню «Спасибо нашим докторам», посвященную борьбе с коронавирусом. В записи приняли участие Стас Михайлов, Николай Басков, Наргиз, Александр Панайотов и другие артисты.

Певица разместила клип на песню в своем Instagram.

Самый популярный комментарий под видео оставила пользовательница Elena Akulina.

«Не понравилась мне ваша песня. Не к месту. Докторам, которые сейчас борются с заразой нужны помощники. Нужны деньги. Гонорары, такие, как у Михайлова, например», — заявила она.

По мнению читательницы, вирус «приперли в страну» те, кто, несмотря на уговоры сидеть дома, летал «кто в Канаду, кто в Таиланд, кто в Италию».

«Теперь имеем, что имеем. И это только начало. И ваши песенки, как насмешка какая-то», — заявила Elena Akulina.

Успенская ответила на комментарий отдельным постом.

По словам артистки, «для вируса нет богатых или бедных, плохих или хороших, злых или добрых».

«Считать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже „болеет“. Зачем?» — задается вопросом Успенская.

Певица призвала пользователей не «опускаться до оскорблений, выливания грязи друг на друга, троллинга и копания в помоях».