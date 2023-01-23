Культура 23 января 2023, 15:53 «Любое произведение, которое делает Дима, будет пользоваться спросом»: актер Дронов — о фильме «Бешенство»

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Актер театра и кино Георгий Дронов в разговоре с РИА ФАН поделился ожиданиями от выхода фильма «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко, в котором он сыграл главную роль.

По словам артиста, любое произведение Дьяченко будет пользоваться спросом.

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«Могу сказать, что любое произведение, которое делает Дима [режиссер Дмитрий Дьяченко — прим. ред.] будет пользоваться спросом, я с ним много работал. Не знаю, насколько произведет фурор этот фильм», — сказал он.

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По сюжету главный герой фильма привозит сына в тайгу, чтобы излечить его от наркотической зависимости. Однако в этот период у местных волков начинается эпидемия бешенства.

Дронов добавил, что фильм «Бешенство» имеет элементы хоррора. С «Чебурашкой» ему будет конкурировать довольно сложно, потому что аудитория нашумевшей кинокартины достаточно шире.