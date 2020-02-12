Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки

Если кто-то задумывался о том, как пахла Анна Ахматова и какие запахи она любила, то появилась возможность узнать это. На выставке художника Юрия Анненкова появится портрет поэтессы. Для погружения в атмосферу Серебряного века парфюмеры воссоздали ее любимый аромат.

«Каждый раз нам хочется, чтобы на выставке была атмосфера, чтобы история, которую мы рассказываем, была цельной, запоминающейся. <…> Удивительная работа была проведена парфюмерами и нашими сотрудниками по восстановлению любимого аромата Анны Ахматовой, который она называла „духи моей молодости“», — рассказала директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова. Ее процитировал ТАСС.

Именно в этом музее 13 февраля откроется выставка. По словам Петровой, для того чтобы привлечь посетителей к работам, приходится привлекать внимание аудиосредствами. На экспозиции будут читать стихи.

Выставку «Юрий Анненков. Революция за дверью» можно будет посетить до 24 мая 2020 года. Музей русского импрессионизма собрал более 100 его произведений. В их числе живопись, графические портреты и эскизы к постановкам театра. Эти работы хранятся в музеях и частных собраниях России и Франции.

Кроме портрета Ахматовой посетители увидят портреты Льва Троцкого, Всеволода Мейерхольда и других известных людей.

Скрипку британского музыканта Уоллеса Хартли привезли в американский музей Titanic Museum Attraction. Именно с этой скрипкой Хартли взошел на легендарный «Титаник» в 1912 году.