Любимова заявила, что тема Евровидения не касается Минкульта

Глава Минкульта России Ольга Любимова в рамках заседания комитета Госдумы по культуре заявила, что ведомство не должно заниматься вопросами международного конкурса Евровидение, сообщил ТАСС.

По ее мнению, это мероприятие не имеет отношения к культуре, написала «Газета.ru».

«Изначально и не имел никогда, даже в 60-е. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный, даже в Европе», — заявила Любимова.

Как она отметила, Россия очень серьезно и амбициозно относится к участию в различных соревнованиях и к победе в них. Министр добавила, что не следила за отбором представителя нашей страны на конкурсе.

Евровидение пройдет 18–22 мая в Роттердаме, в нем примут участие артисты из 41 страны. РФ на конкурсе будет представлять певица Manizha. Ранее она пожаловалась на травлю после победы в отборе. Артистка прочитала первую волну хейтерских комментариев и искренне не поняла, что плохого она сделала людям.

Также Manizha обвинили в оскорблении чувств. Исполнительница отметила, что всего лишь озвучила в песни свои мысли.