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    17 марта 2021, 13:38

    Любимова заявила, что тема Евровидения не касается Минкульта

    Полина Петрова

    Глава Минкульта России Ольга Любимова в рамках заседания комитета Госдумы по культуре заявила, что ведомство не должно заниматься вопросами международного конкурса Евровидение, сообщил ТАСС.

    Любимова заявила, что тема Евровидения не касается Минкульта

    По ее мнению, это мероприятие не имеет отношения к культуре, написала «Газета.ru».

    «Изначально и не имел никогда, даже в 60-е. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный, даже в Европе», — заявила Любимова.

    Как она отметила, Россия очень серьезно и амбициозно относится к участию в различных соревнованиях и к победе в них. Министр добавила, что не следила за отбором представителя нашей страны на конкурсе.

    Евровидение пройдет 18–22 мая в Роттердаме, в нем примут участие артисты из 41 страны. РФ на конкурсе будет представлять певица Manizha. Ранее она пожаловалась на травлю после победы в отборе. Артистка прочитала первую волну хейтерских комментариев и искренне не поняла, что плохого она сделала людям.

    Также Manizha обвинили в оскорблении чувств. Исполнительница отметила, что всего лишь озвучила в песни свои мысли.