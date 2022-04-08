Любимова уточнила, когда в РФ могут вернуться картины, задержанные Финляндией

Глава российского Минкульта Ольга Любимова написала в своем Telegram-канале, когда в РФ могут вернуться экспонаты из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина», которые были задержаны финской таможней. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, Еврокомиссия объяснила, что в санкционный список не входят экспонаты, участвовавшие в европейских выставках. Любимова отметила, что это позволяет приступить к дальнейшей транспортировке картин, которые ранее задержали на финской таможне.

«Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные», — уточнила министр.