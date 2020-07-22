Любимова: первыми в кино покажут российские фильмы

По данным сайта «Газета.ru», Минкультуры считает необходимым в первую очередь оказать поддержку российским продюсерам. Известно, что сначала покажут легкие романтические комедии.

«Мы понимаем прекрасно, что молодым ребятам, которым и наша специфика, связанная с коронавирусом, позволяет первыми прийти в залы, конечно, хочется простого общения, свиданий в кино, похода в кино», — считает Любимова.