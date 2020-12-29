Любимова перечислила самые ожидаемые фильмы в праздники

Отмечается, что среди самых ожидаемых новогодних релизов — фильм «Последний богатырь: Корень зла» и мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки», сообщила НСН.

«Доля российского кино в этом году крайне высокая — около 50%, в целом из-за того, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021–2022 годы и не вышли на экраны», — уточнила Любимова.

«Газета.ru» напомнила, что в прошлом году доля отечественного кино составила 28% (177 фильмов).