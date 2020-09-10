Любимова: коронавирус повлияет на число посетителей театров и музеев

Вместе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой был разработан документ, на основании которого местные власти могут самостоятельно на него опираться. Главный санитарный врач сам принимает решение в зависимости от количества заболевших в субъекте.

«Где-то число заболевших чуть больше, где-то чуть меньше. Мы знаем, что изначально были регионы, где не был высокий процент заболевших, поэтому можно доводить до 70% (процент заполняемости залов — прим.)», — заявила Любимова.

При принятии решения об увеличении заполняемости залов нужно отработать механизмы обеспечения санитарных требований и безопасности россиян. По словам министра, безопасность и здоровье граждан идут превыше всего.

«Надо посмотреть, как люди будут входить, как выходить, как будет решена проблема рассадки», — добавила Любимова.

Региональные министерства культуры могут и дальше аккуратно прорабатывать вопрос увеличения числа посетителей, если механизм будет налажен, а новые заболевшие не появятся, отметила «Парламентская газета».

Ранее статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова сказала, что возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить до 70%, начиная с середины сентября.