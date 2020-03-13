Little Big запустили в соцсетях челлендж. На это стоит посмотреть

Группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении, попросила поддержки для песни Uno. Коллектив запустил в социальных сетях танцевальный челлендж #Unovisionchallenge.

Little Big призвали поклонников повторить движения, которые показали в коротком ролике. Он опубликован в TikTok и уже набрал свыше 100 тысяч лайков.

На просьбу музыкантов откликнулись в Instagram. По предложенному Little Big хештегу можно найти свежие видео тех, кто решился участвовать в челлендже.

Клип на песню Uno группа Little Big представила в эфире «Вечернего Урганта». На YouTube ролик за сутки набрал свыше двух миллионов просмотров. К нему оставили десятки тысяч комментариев.

Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в Нидерландах в мае 2020 года. Его участников ждут с 12 по 16 мая в Роттердаме.