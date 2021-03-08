Little Big выпустили новый клип. Заявка на Евровидение?

Петербургская панк-рейв-группа Little Big 8 марта опубликовала новый клип. Речь идет о видео на песню Sex Machine, которую музыканты выпустили накануне.

Кроме основного состава группы, в клипе снялся также танцор Дмитрий Красилов, который полюбился поклонникам после выхода клипа Uno — с этой песней группа должна была представлять Россию на Евровидении-2020. Конкурс пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Новый клип заканчивается отсылкой на прошлогоднее видео. При этом видео появилось на канале группы в день отбора российского участника Евровидения-2021. Музыканта, который будет представлять страну, определят с помощью зрительского голосования на праздничном шоу в эфире Первого канала.

При этом страна может выдвинуть на отбор как победителя прошлого года, который так и не смог выступить из-за пандемии, так и новых претендентов. Однако исполнить прошлогодние песни артисты не смогут: по правилам этого года им запрещено выступать с номерами, которые были подготовлены к Евровидению-2020. Кроме того, музыкантам нельзя взять песни, которые они выпустили в прошлом году, даже если эти треки не были приурочены к конкурсу.