Little Big выпустили клип о еде с Пухляшом в главной роли

Российская группа Little Big выложила клип на песню Tacos. За сутки ролик набрал на YouTube 2,2 миллиона просмотров.

При этом среди зрителей было довольно много тех, кому песня не понравилась: на 256 тысяч лайков приходится 39 тысяч дизлайков.

Один из самых популярных комментариев к клипу: «Если вас насильно удерживают, заставляя писать песни, моргните два раза».

Другие пользователи высказываются в том духе, что песни стали «ни о чем», «конвейер уже какой-то», и группа «достигла своего хайпа не такими» композициями.

По сюжету Пухляш (танцор Дмитрий Красилов, засветившийся в клипе Uno для Евровидения) разогревает бутерброд с сыром. В это время участники Little Big поют о тако и буррито в костюмах разных продуктов.

Самым успешным клипом Little Big стал видеоряд на песню Uno. К настоящему времени он набрал свыше 142 миллионов просмотров. С этой песней группа должна была представлять Россию на Евровидении, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.