Little Big похватались рекордом очередного клипа

Ролик загрузили 21 сентября 2018 года, но он продолжает набирать просмотры. В клипе участники Little Big попадают в диснеевские мультфильмы («Алладин», «Король Лев», «Пиноккио»), а также отстреливаются от инопланетян с героями мультсериала «Рик и Морти».

Интерес к группе вырос после того, как ее выбрали представлять Россию на Евровидении-2020. На конкурс группа должна была поехать с песней Uno, но из-за эпидемии коронавируса Евровидение перенесли на 2021 год.

В мае клип группы на песню Hypnodancer попал в пятерку самых просматриваемых на YouTube за неделю.