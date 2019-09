Рейверы Little Big анонсировали Pop On The Top Tour, пообещав, что это будет самый масштабный проект за все время существования коллектива. В рамках всероссийского тура Илья Прусикин с командой посетят Харьков и Минск.

«Little Big отправляется во всероссийский тур. Приближающийся Pop On The Top Tour станет самым масштабным за все время существования группы. Крупнейшие площадки, киловатты света и звука, безумный рейв, который заставит двигаться даже самых закрепощенных», — сказано на официальном сайте коллектива. Источник фото: Little Big Как сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва», директор Little big Алина Пязак сказала, что на сайте опечатались. Уточнить — опечатались, назвав тур всероссийским, или опечатались, назвав Харьков и Минск российскими городами — у директора не получилось. Украинский сервис онлайн-продаж билетов уже выставил в продажу билеты в харьковский Дворец спорта. Именно там 1 ноября пройдет концерт питерского коллектива, что совпадает с информацией, размещенной на официальном сайте коллектива. Всего в продажу попали почти две тысячи билетов на харьковское выступление по цене от 449 гривен — это чуть дороже, чем по тысяче рублей за билет.