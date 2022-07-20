Литературовед Шайтанов выступил против запрета романа «Лолита»

Депутат Госдумы Николай Бурляев предложил запретить в России роман Владимира Набокова «Лолита»: по его мнению, в книге пропагандируется педофилия. В эфире радиостанции «Говорит Москва» данную инициативу прокомментировал доктор филологических наук, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов.

Предложение он назвал бессмысленным, тем более что, как это обычно бывает, запрет приведет только к большей популяризации романа.

«Безусловно, это не криминальное чтиво. Мы же не можем рассматривать героев литературы с точки зрения Уголовного кодекса. Тогда Онегин — убийца, я уже не говорю о Гамлете, от которого сыплются трупы направо и налево. Запрет — не лучший способ поведения в культуре», — сказал литературовед.

Он добавил, что в романе однозначно нет пропаганды педофилии.