Литературную премию «Национальный бестселлер» получил Александр Пелевин

Писатель Александр Пелевин удостоился литературной премии «Национальный бестселлер». Награду он получил в Петербурге за книгу «Покров-17».

Торжественная церемония награждения проходила 29 мая в Доме актера, сообщил ТАСС. Имя победителя назвал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член правления Союза писателей России Григорий Ивлиев. Он является почетным председателем жюри.

Интрига на мероприятии сохранялась до последней минуты, так как финалисты получили одинаковое количество голосов. Окончательное решение было за Ивлиевым. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась на премии впервые. В итоге победителем стал Пелевин.

В финал удалось также выйти Михаилу Гиголашвили, написавшему книгу «Кока». Еще в финале были: Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера»), Иван Шипнигов («Стрим») и Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия»).

Всего было 43 кандидата, из которых в апреле выбирали финалистов. Голосовали за участников члены Большого жюри, состоящего из писателей, журналистов и блогеров. За попадание в финал боролся министр обороны Сергей Шойгу с работой «Про вчера». Но его книга не набрала необходимого числа голосов.