Лингвист Ровинская заявила, что использование смайликов не влияет на грамотность

Смайлики позволяют быстрее выражать свои мысли и делают речь более гибкой. Таким мнением поделилась член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснила, что смайлики не говорят об уровне грамотности человека. Она подчеркнула, что язык должен быть удобен для его носителей, а не для лингвистов, филологов и учителей.

«Эмодзи не мешают нормальному владению языком. Они делают просто систему графическую языка, в том числе русского, более мобильной, гибкой. У нас есть возможность коротко и быстро выразить эмоцию», — заявила Ровинская.