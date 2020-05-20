Линч покажет свою короткометражку Fire (Pozar) онлайн

По данным издания, это первый официальный релиз фильма. Линч снял его пять лет назад. В качестве композитора выступил Марек Жебровский.

Ранее соавтор Линча по «Твин Пиксу» Марк Фрост допустил, что у сериала может появиться продолжение.

«Купер (главный герой „Твин Пикса“ — прим. ред.) бросил вызов правилам, пытаясь исправить страшную ошибку. Но в итоге сам заплатил высокую цену. Что касается создания четвертого сезона, я никогда не говорю никогда», — поделился Фрост.