Лия Ахеджакова предложила кандидатуру на должность нового министра культуры
Лия Ахеджакова, народная артистка России, предложила на должность министра культуры РФ издательницу и благотворительницу Ирину Прохорову, написал портал «Подъем».
«Это человек, который служит культуре много лет, который обладает знаниями и в издательском деле, и вообще в культурном пространстве. И я бы еще Валерия Фокина порекомендовала, режиссера», — заявила актриса.
Ахеджакова думает, что на должность, которую оставил Владимир Мединский, поставят Елену Ямпольскую, написала «Газета.ru».
«Весь наш цех актерский и режиссерский, все знакомые мне люди культуры страшно этого боятся», — призналась она.