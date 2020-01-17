Лия Ахеджакова предложила кандидатуру на должность нового министра культуры

«Это человек, который служит культуре много лет, который обладает знаниями и в издательском деле, и вообще в культурном пространстве. И я бы еще Валерия Фокина порекомендовала, режиссера», — заявила актриса.

Ахеджакова думает, что на должность, которую оставил Владимир Мединский, поставят Елену Ямпольскую, написала «Газета.ru».

«Весь наш цех актерский и режиссерский, все знакомые мне люди культуры страшно этого боятся», — призналась она.