Культура 28 июля 2023, 18:52 Лиговские бани в Петербурге получили статус объекта культурного наследия

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Здание бани Лиговского банно-прачечного комбината получило статус объекта культурного наследия Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил здание в единый государственный реестр.

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Лиговские бани создали в 1934 году. Архитектором выступил Николай Демков. Здание представляет собой произведение ленинградского конструктивизма. Уникальность заключается в том, что его пропускная способность составляет 500 человек в час, написал «МК Санкт-Петербург».