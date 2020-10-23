Life снял фильм «Ядовитый океан» о Камчатке

В сентябре в интернете выложили фотографии и видео с кадрами желтой пены и выброшенными на берег рыбой, осьминогами, крабами, морскими ежами вдоль побережья Камчатки. Почти месяц рассматриваются несколько версий случившегося, среди них утечка ядохимикатов с местного полигона, извержение вулкана, разлив топлива, воздействие токсичных водорослей.

Съемочная группа Life поехала на Камчатку для независимого расследования. Журналисты захотели выяснить причину экологический катастрофы.

Автор документального фильма — ведущая программы «Дайте сказать» Александра Ли.

«Я сама родом с Камчатки. Конечно, когда я узнала от своих друзей о том, что с Тихим океаном „что-то неладное“, я — в Москве — стала искать информацию. А ее не было. Вот просто не было. Были эмоциональные посты блогеров в соцсетях, было видео с побережья, но не было никакой официальной информации», — рассказала она.

По этой причине она с оператором Александром Панковым оперативно собралась и направилась в аэропорт, чтобы попытаться разобраться в случившемся.

Съемочная группа пообщалась с губернатором Владимиром Солодовым, местными учеными, экологическими активистами, серферами, которые первыми забили тревогу. Журналисты вышли в открытое море с командой научного отдела Кроноцкого заповедника и группой дайверов, чтобы поднять со дна представителей погибшей морской фауны. Тела морских обителей понадобятся для проведения собственного расследования.

«Для меня это во многом очень личное дело: все мои друзья и близкие, да и просто все те герои, с которыми мы познакомились за время съемок фильма, со мной на связи. Всех интересует одно: что же все-таки случилось и как мы — люди — теперь можем помочь Тихому океану», — добавила Ли.

Релиз фильма прошел на YouTube-канале LIFE DOC.