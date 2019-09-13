Лидеры Rammstein и Pain подрались в снятом в Казахстане клипе

Группа Lindemann презентовала 13 сентября клип на песню Steh auf. В ролике задействованы каскадеры из казахстанской группы Nomad Stunts. Для съемки экшен-сцен Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист Петер Тэгтгрен отправились в Казахстан.

«В небе летают воздушные змеи, лодки плывут по реке. Мы бы могли так много сотворить, мы не хотим ничего пропускать, не хотим ничего пропускать. Но ты просто продолжаешь лежать в кровати, в мокрой кровати. Встать!» — поет Линдеманн.

Съемки прошли в Казахстане в апреле 2019 года. Экшен-сцены были сняты на каскадерской базе группы Nomad Stunts в Иссыке, уточнил казахский сайт InformБЮРО. В клипе снимались Линдеманн, Тэгтгрен и известный голливудский актер Петер Стормаре.

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«За два дня мы выполнили все запланированные трюки с лошадьми и отработали все сцены», — рассказал руководитель каскадерской группы Nomad Stunts, заслуженный деятель Казахстана Жайдарбек Кунгужинов.

Всего в съемках клипа были задействованы 16 человек группы Nomad Stunts. Постановщиком экшена в клипе выступил Кунгужинов.

Отснять клип в Казахстане с привлечением местных каскадеров Тилль Линдеманн решил после того, как увидел короткие презентационные ролики Nomad Stunts, добавила продюсер клипа Бибигуль Актан.

Только за первый час, как новая работа Lindemann была официально выложена на YouTube, она набрала без малого 100 тысяч просмотров и 18 тысяч отметок «нравится». Правда, клипу наставили почти 200 дизлайков — но это наверняка завистники. Премьеру клипа можно считать удавшейся.