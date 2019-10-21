Лидером уик-энда в кино стал фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

«Джокер» попал в список самых кассовых фильмов категории R Подробнее

«Малефисента: Владычица тьмы» — это вторая часть сказки. Первая же вышла в 2014 году. В основе сюжета оригинального фильма, снятого Робертом Стромбергом, сказка «Спящая красавица». Фильм 2019 года режиссировал Хоаким Роннинг. Зрители увидят на экране Анджелину Джоли, Харриса Дикинсона, Мишель Пфайффер.

Второе место в рейтинге самых кассовых фильмов выходных «Джокер» Тодда Филлипса. Фильм о злодее-убийце, которого блестяще сыграл Хоакин Феникс, собрал 192,5 миллиона рублей. Всего же в российском прокате лента заработала 1,63 миллиарда.

На третьем месте мультфильм «Эверест». Анимационная лента совместного производства Китая и США повествует о приключениях девочки Лу и ее приятеля — снежного человека Йети. Зрители принесли в кинотеатры 53,5 миллиона рублей. Общие сборы за все время проката составили чуть более 273 миллионов.

Четвертое место по сборам занял боевик «Гемини». Главную роль в нем исполнил Уилл Смит. На пятом месте «Девушки бывают разные». Это российская комедия, снятая Сариком Андреасяном. Среди исполнителей главных ролей Дмитрий Нагиев. «Гемини» собрал за уик-энд 53,5 миллиона рублей, российская лента про девушек — 20,7 миллиона.