Лидер The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу с панкреатитом

Из-за плохого самочувствия своего лидера The Matrixx объявила, что переносит запланированный на 29 апреля концерт. Датой нового выступления назначили 10 мая.

«Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям», — говорится в сообщении группы.

Глеб Самойлов основал The Matrixx после того как группа «Агата Кристи», где он выступал вместе с братом Вадимом, распалась в 2010 году. Сами братья Самойловы заявили, что не могли заниматься сольным творчеством, пока существовал созданный ими коллектив.

В The Matrixx из «Агаты Кристи» с Глебом ушли барабанщик Дмитрий Хакимов и клавишник Константин Бекрев. Дополнил коллектив гитарист из НАИВа Валерий Аркадин.