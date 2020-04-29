Лидер The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу с панкреатитом
Приступ панкреатита стал причиной срочной госпитализации основателя и лидера группы The Matrixx Глеба Самойлова. Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей, которые уже оценили его состояние, как стабильное. Об этом говорится на официальном сайте коллектива.
Из-за плохого самочувствия своего лидера The Matrixx объявила, что переносит запланированный на 29 апреля концерт. Датой нового выступления назначили 10 мая.
«Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям», — говорится в сообщении группы.
Глеб Самойлов основал The Matrixx после того как группа «Агата Кристи», где он выступал вместе с братом Вадимом, распалась в 2010 году. Сами братья Самойловы заявили, что не могли заниматься сольным творчеством, пока существовал созданный ими коллектив.
В The Matrixx из «Агаты Кристи» с Глебом ушли барабанщик Дмитрий Хакимов и клавишник Константин Бекрев. Дополнил коллектив гитарист из НАИВа Валерий Аркадин.