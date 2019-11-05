Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге

На официальном YouTube-канале группы Lindemann, метал-проекта, образованного 4 января 2015 года лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, появился новый клип. Ролик на песню Knebel сняли на базе Ленфильма.

Действие клипа проходит в основном вне стен киностудии. Герой ролика, явно изголодавшийся заключенный или узник (на нем почти весь клип висят цепи), по пояс в воде выбирается из бывшей темницы.

Перед тем как отправиться на свободу, он должен набраться сил — и для этого ловит на стене огромного таракана и быстро его съедает. Позже, нырнув под воду, Линдеманн рвет зубами опрометчиво проплывавшего мимо угря.

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Утолив голод, герой клипа готов было подарить свою любовь появившейся из ниоткуда русалке, но в официальной версии клипа этот момент целомудренно скрыт темной плашкой с надписью «запрещено цензурой».

За три дня с момента премьеры клип собрал более полутора миллиона просмотров. К слову, коллектив в начале 2020 года отправляется в турне. Посетят ли музыканты Россию, пока официально не сообщается.