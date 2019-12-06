Лидер «Ногу свело!» посетовал на «деградацию российской нации»
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Он признался порталу 66.ru, что ощущает талант и остроумие людей, когда читает их комментарии в соцсетях.
«Но тут вопрос: а каким бы был этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 17 года, не совершались тяжелые опыты. Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — отметил музыкант.
Макс подчеркнул, что много гастролирует за рубежом, но кормит его «материально и морально» российская публика. Покровский также объяснил, почему он уехал жить в США.
«Основное — это желание сидеть на шпагате. Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно», — признался музыкант.
Лидер группы «Ногу свело!» добавил, что 2020 год коллектив посвятит выпуску нового альбома. В нем будет несколько песен на английском языке, остальные — на русском.