Лидер группы Theodor Bastard рассказал, что его всегда привлекало в творчестве | 360°

Культура 24 октября 2022, 18:19 Лидер группы Theodor Bastard рассказал, что его всегда привлекало в творчестве

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Основатель группы Theodor Bastard Федор Старостин признался «Петербургскому дневнику», что в творчестве его всегда привлекало соединение современного материала с какой-то архаикой.

По данным издания, группу Theodor Bastard создали в конце 90-х годов в Петербурге. Коллектив считается одним из основоположников жанра этнической музыки в стране.

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«При этом я не из тех людей, фольклористов, которые бережно собирают аутентичный фольклор, кто считает, что новые веяния пагубны для традиций, что нельзя вносить в музыку ничего нового… Если мы так традицию воспринимаем, то мы ее просто запечатываем и она мертвая становится. А ведь она жива до тех пор, пока мы ее развиваем», — подчеркнул Старостин.

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