Лидер группы НАИВ рассказал о выходе нового альбома

Лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов рассказал о выходе нового альбома группы «Симфопанк». Музыкант отметил, что его создание стало самым длительным и непростым. Оно заняло два года. Об этом сообщило ИА НСН.

«Это самая серьезная наша работа за все время существования группы, потому что, когда мы в нее ввязывались, мы не понимали объем работы, который предстоит, и слишком оптимистично смотрели на вещи. Это оказалось действительно сложно, но два года прошло, и мы это сделали», — рассказал музыкант.

Солист пошутил также, что многие акционеры, вложившие деньги в создание альбома, успели отчаяться и подумать, что средства ушли на отдых музыкантов. Однако альбом все-таки вышел на всех музыкальных площадках. Иванов отметил, что испытывает гордость за проделанную работу.

Ранее группа «Кипелов» выпустила макси-сингл «Часы судного дня». Послушать новинку можно на всех музыкальных площадках.