Лидер группы Lumen с радостью принял переезд «Нашествия» в Подмосковье

Лидер группы Lumen Тэм Булатов с радостью принял переезд фестиваля «Нашествие» в Серпухов. Мероприятие пройдет с 30 июля по 1 августа, сообщило ИА НСН.

«От всей души поздравляю всех наших с тем, что главный рок-фестиваль страны наконец-то снова назначен. И более того, обрел новый дом. С нетерпением ждем момента, чтобы посмотреть, как оно будет в Подмосковье», — подчеркнул музыкант.

Булатов выразил надежду, что туда приедет еще много тысяч человек, чтобы посмотреть, каким будет «Нашествие» в новом месте. Музыкант напомнил, что фестиваль за годы своего существования сменил уже не одну локацию. Он проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской области и Тверской области.