Лидер группы «Крематорий» высказался о переносе «Нашествия»

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян высказался о переносе фестиваля «Нашествие». Об этом сообщило агентство «Газета.ru».

Фестиваль «Нашествие» был перенесен на 2022 год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Группа «Крематорий» была заявлена в списке выступающих на 2021 год.

«Уже второй год подряд отмена — это уже какая-то система. Нужно с пониманием относится к тому, что сейчас происходит. Никто не понимает, какие новые штаммы появляются и что с этим делать», — заявил музыкант.

Григорян также посоветовал всем вакцинироваться от коронавируса, так как сам переболел инфекцией и проходил лечение в Коммунарке. Он отметил, что многие музыканты из его группы тоже успели переболеть COVID-19.