Лидер группы «Чайф» рассказал о жизни в самоизоляции

Шахрин признался, что первая неделя в самоизоляции была самой тяжелой.

«Но вот уже ровно месяц как сидим на даче всей семьей, признаюсь честно, мы так долго вместе никогда не были — это хороший опыт», — отметил музыкант.

По его словам, он пытается себя развлекать — разбирает музыкальную фонотеку и ставит по утрам виниловые пластинки, делая зарядку. Затем он садится за свои дела, после чего занимается хозяйством, в частности убирает за своим псом Альфредом Иванычем.

Шахрин добавил, что «Чайф» дали онлайн-концерт, который посмотрели больше шести миллионов человек. Это произвело на участников группы большое впечатление.

«Так же у группы накопились песенки, которые не вошли в новый альбом, и мы хотим восстановить историческую несправедливость и сразу после карантина записать новый альбом „Оранжевое настроение 3“», — пообещал собеседник информагентства.