Личный вагон Сталина признали памятником культурного наследия в Грузии

Сейчас памятник находится на территории действующего дома-музея в родном городе Сталина. Вагон использовался вождем с 1941 года. На нем он посещал Ялту и Тегеран для конференций.

Вагон был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году. Инициатором присвоения такого почетного статуса вагону стал сам дом-музей, так как это подразумевает большую защищенность памятника.

К примеру, в нем нельзя будет начинать реставрационные и другие работы без согласования с агентством по охране культурного наследия Грузии.

К слову, дом музей Иосифа Сталина является самым посещаемым среди туристов объектом в Грузии. По количеству посетителей на первом месте оказались русские туристы, на втором — китайские, за которыми следуют иранцы и поляки. Также большой интерес к родине Сталина проявляют и японцы.