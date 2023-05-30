Культура 30 мая 2023, 19:10 Личный карандаш Гитлера выставили на аукционе в Белфасте за 8 миллионов рублей

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Одним из главных лотов на предстоящем аукционе в Белфасте станет личный карандаш Адольфа Гитлера. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на The Guardian.

Пишущая принадлежность, по оценкам экспертов, уйдет с молотка за восемь миллионов рублей. Предполагают, что этот карандаш фюреру подарила его возлюбленная Ева Браун на его 52-летие. На нем даже значатся инициалы женщины.

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Аукцион состоится 6 июня.

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