Культура 04 августа 2023, 19:01 Личные комнаты императрицы Екатерины II воссоздадут в Царском Селе

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В ГМЗ «Царское Село» началось восстановление интерьеров в личных комнатах императрицы Екатерины II. Работы проводят в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Об этом сообщил Piter.TV.

Мастера из Китая подготовили лаковые панно. В ближайшее время с представителями страны планируют заключить контракт еще на на 170 экспонатов.

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Специалисты реконструируют Китайский, Купольный и Зеркальный залы, Серебряный кабинет, Опочивальню, Рафаэлевскую комнату, Туалетную и Табакерку. Восстанавливают помещения по фотографиям и акварелям.