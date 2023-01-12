Культура 12 января 2023, 15:56 Личную печать отца графа Дракулы представили на экспозиции в Петербурге

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В Санкт-Петербургском институте истории РАН на экспозиции представили личную печать отца графа Дракулы, а также подлинные документы с личными подписями Микеланджело, Бенджамина Франклина, Джузеппе Гарибальди, Наполеона Бонапарта, Исаака Ньютона. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалистов, документ отца графа Дракулы, знаменитого князя Валахии, был написан на старомолдавском языке, близком к старославянскому.

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Все представленные документы были собраны русским историком, библиофилом и коллекционером Николаем Лихачевым. Выставка получила название «Палеографический кабинет академика Николая Петровича Лихачева».

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