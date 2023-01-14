Эксклюзив 14 января 2023, 15:44 «Личность космического масштаба». Юлия Александрова призналась, что Чурикова вдохновила ее стать актрисой Актриса Александрова: Чурикова была удивительно простой, добрейшей и нежной женщиной РИА «Новости»

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Народная артистка СССР Инна Чурикова была личностью космического масштаба. Об этом «360» сказала актриса театра и кино Юлия Александрова. Она вместе с Чуриковой снималась в фильме «Самый лучший день».

Александрова призналась, что Инна Михайловна была одной из артисток, благодаря которой она выбрала эту профессию. Звезда фильма «(НЕ)идеальный мужчина» узнала о смерти Чуриковой от корреспондента «360». Артистка расстроилась, услышав эту новость.

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«Инна Михайловна — это человек, один из-за которых я вообще выбрала эту профессию. И это космического какого-то масштаба личность. Про артистку тут вообще никакие слова просто не идут. О, как я расстроилась. Я не знала, я не слышала эту новость», — сказала она.

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Актриса рассказала, что ее поразили человеческие качества Чуриковой. Народная артистка всегда чем-то интересовалась и умела удивляться даже обычным вещам.

«Она всему удивлялась всегда. То есть сколько ей было лет, она не переставала всему удивляться, ей все было интересно. То есть мне до такой степени ничего не было интересно, как это было интересно ей. Любопытство это было. Не знаю, она, конечно, удивительная просто, добрейшая, нежнейшая. Это, конечно, большая потеря», — отметила Александрова.

Кинозвезда мечтала встретиться лично с Чуриковой. Александрова выразила соболезнования семье умершей актрисы.

«Она моя любимая артистка была. Это моя мечта была — встретиться с ней, поработать это я уже даже вообще не мечтала. Инна Михайловна — это космос, это вселенная. <…> Соболезную», — заключила актриса.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января. О смерти актрисы сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Артистка было 79 лет. У Чуриковой остался муж — режиссер Глеб Панфилов и сын Иван.