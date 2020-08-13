Лично вручил свою картину Билли Айлиш. Как 21-летний художник из Подольска покоряет мир

Современным художникам не нужны не только просторные мастерские, но и выставочные залы. Tik Tok, инстаграм и другие соцсети — вот нынешние Лувры и Третьяковки.

«Смотрите, это работа тик-токера Дикси Дамелио. Она стала в „Форбс“ номер 3 по заработку. Тiк Ток — это новая платформа для креативных людей, там вы можете танцевать, рисовать, выкладывать все свое творчество», — делится художник Владислав Яшин.

Но меняются только локации. Сам подход к искусству остается тем же: добавлять дух «сегодня» в уже академичное «вчера».

«Эта работа была вдохновлена гжелью, и так как это историческая роспись, я решил добавить туда жизни, и я добавил на нее бабочек морфо», — рассказывает об одной из своих картин Влад.

Больше всего красок, а значит, и дублей с бабочками у Влада ушло на исполнительницу Билли Айлиш. Кстати, на личной встрече со звездой настоял именно Влад. Менеджер Билли уже пытался купить его работу, но эмоции для художника оказались важнее, чем деньги.

«Мне захотелось передать лично ей, чтобы она ее увидела и у себя повесила где-то», — рассказывает Влад.

И такая поддержка для начинающего художника — сейчас самое главное. Он не учился в художественной школе и поначалу его рисунки не нравились даже ближайшему окружению. Но потом случилось признание, что называется, от самых «верхов». Один из оценивших творчество Влада — уже покойный ныне американский рэпер XXXtenatacion.

Заручившись подобной моральной поддержкой, подольский художник замахнулся на гораздо более сложное: Влад готовит автопортрет. И для этого ему придется еще глубже заглянуть в себя и на время прекратить слышать поклонников.

«Я боюсь, что они не ценят меня как самостоятельного художника, а любят только потому, что рисую известных», — делится Влад.

Эскиз автопортрета пока не оглашается, но одно известно точно — на данной стадии там нет бабочек. А конечный результат можно будет увидеть в электронной галерее художника — в его социальных сетях.